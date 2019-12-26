تعرف على أعلى الرياضيين دخلاً خلال العقد الأخير

نشرت مجلة فوربس الأميركية المتخصصة قائمة بالرياضيين العشرة الأوائل الأعلى دخلا في العقد الأخير (2010-2020).



ودخل لاعبا كرة القدم القائمة البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي واحتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.



واللافت أن الملاكم الأميركي فلويد مايوذر جنى نحو مليار دولار خلال عشر سنوات:



10- البريطاني لويس هاميلتون (سائق فريق مرسيدس لسباقات فورومولا1): 400 مليون دولار



9- الأميركي كيفن دورانت (لاعب بروكلين نتس لكرة السلة): 425 مليون دولار



8- الملاكم الفلبيني ماني باكياو: 435 مليون دولار



7- الأميركي فيل ميكلسون (لاعب الغولف): 480 مليون دولار



6- الأميركي تايغر وودز (لاعب الغولف): 615 مليون دولار



5- السويسري روجيه فيدرر (لاعب التنس): 640 مليون دولار



4- الأميركي ليبرون جيمس (لاعب فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة): 680 مليون دولار



3- ميسي (برشلونة الإسباني): 750 مليون دولار



2- رونالدو (يوفنتوس الإيطالي): 800 مليون دولار



1- الملاكم مايوذر: 915 مليون دولار

المصدر: الصحافة الأميركية

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