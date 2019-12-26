رياضة | الإسماعيلي يقرر إحالة ملف رحيل نجم الفريق إلى نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يقرر إحالة ملف رحيل نجم الفريق إلى نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، إغلاق ملف رحيل باهر المحمدي مدافع الفريق، إلى نهاية الموسم الجاري، في ظل اهتمام بعض الأندية بالحصول على خدمات اللاعب.

وكان قد تلقى باهر المحمدي العديد من العروض المحلية والخارجية، خلال الفترة الأخيرة، في ظل تألقه مع الدروايش.

وجاء قرار إدارة الإسماعيلي، بتأجيل ملف رحيل اللاعب بسبب حاجة الفريق لجهوده خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع نتائج الفريق، وعدم وجود البدائل المتاحة.

Advertisements

ويشترط نادي الإسماعيلي، بيع اللاعب بمبلغ كبير لأي ناد يريده خدماته لتحقيق استفادة كبيرة من رحيله، من أجل تعويضه بلاعبين آخرين.

ويتصارع قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك على ضم اللاعب من نادي الإسماعيلي، خاصة وأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

وشارك صاحب الـ23 عاما في 17 مباراة مع الإسماعيلي في جميع البطولات هذا الموسم، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.