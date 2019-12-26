رياضة | اليوم.. مانشستر يونايتد يسعي للخروج من أزمة النتائج السلبية أمام نيوكاسل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مانشستر يونايتد يسعي للخروج من أزمة النتائج السلبية أمام نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة النرويجي آولي جونار سولشكاير المدير الفني، لخوض مباراة هامة وصعبة أمام نيوكاسل يونايتد، بالبريميرليج.

ويستضيف الشياطين الحُمر نيوكاسل، على ملعب أولد ترافورد مساء اليوم، لحساب الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى سولشكاير، لقيادة فريقه لتحقيق الفوز وتصحيح المسار، بعد الهزيمة المفاجئة التي تلقاها أمام واتفورد، بهدفين دون رد، بالجولة السابقة.

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بالبريميرليج

وتُقام مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل، اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ومن المنتظر أن تذاع مباراة يونايتد ضد نيوكاسل، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 25 نقطة، فيما يحتل نيوكاسل المركز التاسع بنفس الرصيد، إلا أن الأخير يتخلف بفارق الأهداف.