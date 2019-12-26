رياضة | جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أمس الأربعاء 25 ديسمبر منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز بأخر مباراة في الجولة بين وادي دجلة وبيراميدز.

نتائج مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم

ولعبت أمس أخر 4 مباريات ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري وجاءت نتائجهم كالآتي:

سموحة × الجونة

وانتهت هذه المباراة بفوز نادي سموحة بهدفين مقابل هدف.

طلائع الجيش × المصري

بينما نتهت هذه المباراة بفوز نادي المصري البورسعيدي بهدف مقابل لا شيء.

إنبي × حرس الحدود

فيما انتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بيراميدز × الجونة

بينما تمكن نادي بيراميدز من الفوز في هذه المباراة بهدف مقابل لا شيء.

متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء الجولة العاشرة أمس كالآتي:

الأهلي 24 نقطة

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المقاولون العرب 22 نقطة

الاتحاد السكندري 20 نقطة

سموحة 17 نقطة

بيراميدز 16 نقطة

الزمالك 15 نقطة

الإنتاج الحربي 15 نقطة

انبي 14 نقطة

الإسماعيلي 13 نقاط

المصري 11 نقاط

حرس الحدود 11 نقاط

طنطا 10 نقاط

الجونة 10 نقاط

مصر المقاصة 9 نقاط

اف سي مصر 8 نقاط

طلائع الجيش 7 نقاط

وادي دجلة 6 نقاط

أسوان 6 نقاط