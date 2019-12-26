رياضة | المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.. شيفيليد ضد واتفورد للإنفراد بالمركز الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.. شيفيليد ضد واتفورد للإنفراد بالمركز الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي فريق شيفيليد يونايتد الإنجليزي تحت قيادة المدرب كريس وايلدر فى الحفاظ على النتائج الإيجابية للفريق الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي البريميرليج هذا الموسم من الشامبيونشيب، وتحقيق مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا او الدوري الأوروبي، بعد المستوي المميز الذى يقدمه اللاعبين وإحتلال الفريق المركز الخامس بالدوري الأقوي فى العالم.

وحقق شيفيليد يونايتد الفوز خلال الثلاث مباريات الماضية على كل من برايتون وأستون فيلا ونورويتش سيتي وكانت أخر هزيمة للفريق أمام نيوكاسل يونايتد يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر الماضي بهدفين دون رد.

ويملك شيفيليد 28 نقة فى المركز الخامس بعد مرور 18 جولة من الدوري الإنجليزي البريميرليج والفارق بينه وبين المركز الرابع والذى يقع فيه تشيلسي 4 نقاط فقط بعد أن يمتلك البلوز 32 نقطة.

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ويستضيف اليوم فريق شيفيليد يونايتد على ملعبه متذيل ترتيب الدوري الانجليزي فريق واتفورد على ملعبه بارامال ووسط جماهيره ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

التشكيل المتوقع لفريق شيفيليد يونايتد أمام واتفورد

حراسة المرمى : هندرسون

خط الدفاع : باشان، إيفان، اوكونيل

خط الدفاع : بالدوك، لاندسترام، نورود، مان، ستفينز

خط الهجوم : ماكغولدريك، ليس موسيت

