رياضة | باسم مرسي يرد على تصريح"مش متابع والله": الناس إنتظرت خطأي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باسم مرسي يرد على تصريح"مش متابع والله": الناس إنتظرت خطأي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نجم نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي الحالي، على أنه اكتسب خبرة من تجاربه السابقة، مشيرًا إلى أن الناس لم يرحموه عندما تدنى مستواه الفني أثناء فترة تواجده في الزمالك.

وصرح باسم مرسي عبر برنامج ملعب أون المذاع على قناة أون سبورت: "الفترة الماضية تعلمت منها الكثير وحاليًا لدي نوع من الخبرة وقلّتها تسببت في الأخطاء الماضية".

وواصل "مرسي" حديثه موضحًا: "كنت صغيرًا عندما انضممت للزمالك وكان ناديًا جديدًا وكبيرًا، واكتسبت فيه نجومية وشهرة وانجذبت لكلام الناس عني".

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وأكمل نجم الأبيض: "الناس استغلوا تصريحاتي عن المنتخب وعن بعض الأندية، ولم يرحموني عندما هبط مستواي، وكنت مثل اللاعبين الآخرين ولكن معدلي التهديفي كان قليلاً".

وأجاب عن عن أسوأ تصريحاته رد: "الناس ضخموا الأمور عندما قلت إنني لست متابعًا لمباريات المنتخب وكانوا ينتظرون مني أي خطأ بسبب كثرة تصريحاتي".