رياضة | هجوم ناري.. التشكيل المتوقع للهلال ضد الحزم في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم ناري.. التشكيل المتوقع للهلال ضد الحزم في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الهلال إل مواجهة نظيره الحزم، مساء غدا الخميس الموافق 25 ديسمبر 2019، على ملعب الحزم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 20 نقطة، حصدهم من 9 مباريات، فيما يتواجد الحزم في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة الهلال ضد الحزم في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام المباراة غدا الخميس، في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الحزم في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

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وفيما يلي التشكيل المتوقع للهلال أمام الحزم:-

من المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوشيسكو، بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى وأمامه ياسر الشهراني، وعلي البليهي، وجانج هيون سو، ومحمد البريك، وسيضع جوستافو كويار، وعبد الله عطيف في وسط الميدان، وأمامهم سالم الدوسري، وسيباسيتان جيوفينكو، وكارلوس إدواردو، فيما سيقود الهجوم الفرنسي بافيتيمبي جوميس.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

خط الوسط: جوستافو كويار - عبد الله عطيف

خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - كارلوس إدواردو

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميس