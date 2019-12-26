رياضة | الدوري السعودي| التشكيل المتوقع للعدالة أمام الرائد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوري السعودي| التشكيل المتوقع للعدالة أمام الرائد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ، مباراة نارية تجمع بين فريق الرائد نظيره العدالة، مساء يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



ويسعى العدالة إلى تعويض الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الماضية، أمام فريق النصر بثلاثة أهداف دون رد.



موعد مباراة الرائد ضد العدالة في الدوري السعودي:-



من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، والساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.



القنوات الناقلة لمباراة الرائد ضد العدالة في الدوري السعودي:-

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وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.



وفيما يلي التشكيل المتوقع للعدالة أمام الرائد:-



حراسة المرمى : أيمن المثلوثي

خط الدفاع : عبدالله عبدالوهاب – عبدالعزيز على – مرتضي محمد – رامى حسن

خط الوسط : عبدالله على – اليو سيسيه – ميدوين ميندام

خط الهجوم : أحمد عيسي – تشارلز اندريا – يوسف فوزاعي



ويحتل الرائد المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة؛ حصدهم من 12 مباراة، فاز في 6 لقاءات، والتعادل في مباراتين، فيما تلقى هزيمة في 4 مواجهات، وأحرز 20 هدف، ودخل شباكه 25 هدف، فيما يتواجد العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، جمعهم من 11 مباراة، فاز في مواجهتين، وتعادل في مثلهم، وخسر في 7 مباريات، فيما أحرز 15 هدف، وتلقت مرماه 22 هدف.

