رياضة | مدير الكرة ببنى سويف: مستعدين لطهطا ونحتاج لعبور كبوة مباراة البنك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير الكرة ببنى سويف: مستعدين لطهطا ونحتاج لعبور كبوة مباراة البنك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعدادت مكثفة يجريها الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى قبيل مواجهة طهطا، بالمباراة التى تجمع بين الفريقان بملعب طهطا الرياضى الاحد القادم، بمنافسات الاسبوع الحادى عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

بنى سويف بقيادة مديره الفنى حسن موسي كثف من جلساته مع لاعبي الفريق لتجاوز اثار الهزيمة الأخيرة أمام البنك الأهلى بالاسبوع العاشر بهدف نظيف وطالب لاعبيه بضرورة التركيز فى المباريات القادمة والجدية فى التدريبات والمباريات القادمة لعودة الصدارة للفريق السويفى .

وقال ياسر التونى، مدير الكرة ببنى سويف : الفريق مستعد الحمد لله بشكل جيد ونحتاج لعبور كبوة المباراة السابقة وبالتأكيد مباراة طهطا بملعبه لن تكون سهلة .

وأضاف : لا توجد غيابات بصفوف الفريق واكدنا على اللاعيبين اننا ليس لدينا رفاهية الحصول على مركز دون الصعود وأنهم كبار قادرين على استعادة الصدارة .

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ويحتل بنى سويف المركز الثانى برصيد 20 نقطة جمعها الفريق من خلال 9 اسابيع الماضية تمثلت فى تحقيق الفوز 6 مرات أمام شبان قنا وسوهاج والمنيا والإعلاميين وديروط والفيوم فيما تعادل الفريق بمباراتين أمام بترول اسيوط وتليفونات بنى سويف وخسر أمام الالمونيوم بهدف نظيف كما خسر أمام البنك الأهلى بالجولة الأخيرة بهدف نظيف أيضا .

وتمثل المباراة أهمية كبري للجهاز الفنى لبنى سويف والتى يعتبرها ذات أهمية كبرى لعودة الانتصارات للفريق السويفى خاصة بعد فقدانه خمس نقاط باخر مباراتين وذلك بالتعادل السلبي امام تليفونات بنى سويف والخسارة أمام البنك الأهلى وقبل بداية الدور الثانى والذى يستهله الفريق لمواجهة شبان قنا الحصان الاسود بملعبه بقنا .

فيما يحاول أسامة البلم المدير الفنى لطهطا الرياضى الاطمئنان على كافة عناصر الفريق واستعادة جهود المصابين والتأكيد على أهمية المباراة بالنسبة للاعبين والفريق لتكون انطلاقة لعودة الفريق للانتصارات والنتائج الإيجابية والابتعاد عن منطقة الخطر خاصة فى ظل تذيل طهطا ترتيب المجموعة برصيد ٤ نقاط فقط جمعهم من التعادل فى 4 مباريات فيما خسر الفريق 6 مباريات ولن يتذوق طعم الفوز حتى الآن .

ويحتل بنى سويف المركز الثانى برصيد 20 نقطة فيما يحتل طهطا المركز الثانى عشر برصيد 4 نقاط .