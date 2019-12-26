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إبراهيموفيتش على أبواب ميلان الإيطالى خلال ساعات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إبراهيموفيتش على أبواب ميلان الإيطالى خلال ساعات

الخميس 26 ديسمبر 2019

إبراهيموفيتش على أبواب ميلان الإيطالى خلال ساعات

متابعات_الخليج 365

كشفت تقارير صحفية الأربعاء، أن نادى ميلان الإيطالى توصل الى اتفاق مع النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش للانضمام لصفوفه لمدة 6 أشهر مع إمكانية التجديد لعام إضافى بداية من موسم الانتقالات الشتوية شهر يناير المقبل.

 

ذكرت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية أن ابراهيموفيتش سينضم رسميا إلى ميلان يناير المقبل فى صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر، ليعود النجم السويدى لصفوف ميلان الذى لعب ضمن صفوف لعدة مواسم سابقة.

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وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ابراهيموفيتش نجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي السابق، قد أبلغ أحد أصدقائه بأنه سينتقل إلى ميلان خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

 

يذكر أن عقد زلاتان إبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس جالاكسى الأمريكى انتهى فى أول ديسمبر الماضى، وبالتالى يستطيع اللاعب التوقيع مجانًا لأي نادٍ خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

 

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي، عن النجم السويدى قائلا: "زلاتان صديق لي، لقد سبق لي تدريب الكثير من النجوم الكبار، لا أعرف ما خطته ربما سأضطر إلى الاتصال به لمعرفة رغبته في القدوم إلى الميرساسيد أم لا".

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