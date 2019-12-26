محمد فضل : عقوبة إيقاف رئيس «الزمالك» تطبق من مباراة الإنتاج الحربى

أكد الكابتن "محمد فضل" ، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، أن لجنتهم لا تدخل في قرارات لجنة الانضباط.
وتابع "فضل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعيب" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" : قرارات لجنة الانضباط إلزامية، ومن يخالفها يُعاقب وفقاً للوائح التي تعمل بها اللجنة
وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت قراراً بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة ثلاث مباريات , ولكن رئيس الزمالك ضرب بالقرار عرض الحائط ولم يمتثل للعقوبة وحضر مباراة فريقه أمام الانتاج الحربي, وقد يستبب ذلك في تعرض نادي الزمالك لخصم 3 نقاط
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