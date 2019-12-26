شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نقطة الزمالك.. الإنتاج الحربى يبدأ الاستعداد لمواجهة الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الخميس ، فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة الجونة بعد أن حصل الفريق على راحة من التدريبات أمس الاربعاء عقب التعادل مع الزمالك سلبياً فى الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام ، وتقام مباراة الانتاج الحربى والجونة فى الخامسة عصر الاثنين المقبل على ستاد الجونة بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام ،ويحتل الإنتاج الحربى المركز الخامس بجدول المسابقة برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف .

ومن جانبه أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي أن مباراة الزمالك في الجولة العاشرة كانت صعبة جدًا، وأضاف أن فريقه مر بظروف غاية في الصعوبة، موضحًا أن الإنتاج قدم مباراة جيدة في الشوط الأول وكان بإمكانه التسجيل، وشدد على أن فريقه تراجع في الشوط الثاني بسبب الإجهاد خاصة أن فريقه يخوض مباراة كل 3 أيام، وأوضح أن فريقه سافر طنطا وأسوان قبل لقاء الزمالك، وشدد على أن التعادل نتيجة إيجابية في مباراة الزمالك وكان يتطلع لتحقيق الفوز، وأضاف أن مردود باسم مرسي كان جيد في المباراة رغم عدم التسجيل، لكن لم يحالفه التوفيق وكان محطة جيدة في المباراة، وخبراته كان لها دور.

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وأضاف أن تغييراته كانت هجومية من أجل تحقيق الفوز، ولكن غياب التركيز تسبب في عدم تسجيل أهداف وأوضح أن النتيجة أمام الزمالك إيجابية، وأوضح أنه طالب لاعبي الإنتاج باستغلال ظروف الزمالك الصعبة من أجل تحقيق المكسب، ولكن فريقه تراجع في الشوط الثاني خوفًا من استقبال أهداف.

فى شأن أخر ، أبلغ مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لجنة التعاقدات بناديه بحاجته للتعاقد مع صفقتين فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لترميم صفوف الفريق قبل انطلاق مباريات الدور الثانى لمسابقة الدورى، لاسيما أن الفريق ودع بطولة كأس مصر من دور الـ32 لصالح أبو قير للأسمدة وتنتظره مواجهات صعبة فى الدور الثانى لمسابقة الدوري.