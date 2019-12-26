شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نقطة الزمالك.. الإنتاج الحربى يبدأ الاستعداد لمواجهة الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الخميس ، فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة الجونة بعد أن حصل الفريق على راحة من التدريبات أمس الاربعاء عقب التعادل مع الزمالك سلبياً فى الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام ، وتقام مباراة الانتاج الحربى والجونة فى الخامسة عصر الاثنين المقبل على ستاد الجونة بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام ،ويحتل الإنتاج الحربى المركز الخامس بجدول المسابقة برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف .
وأضاف أن تغييراته كانت هجومية من أجل تحقيق الفوز، ولكن غياب التركيز تسبب في عدم تسجيل أهداف وأوضح أن النتيجة أمام الزمالك إيجابية، وأوضح أنه طالب لاعبي الإنتاج باستغلال ظروف الزمالك الصعبة من أجل تحقيق المكسب، ولكن فريقه تراجع في الشوط الثاني خوفًا من استقبال أهداف.
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