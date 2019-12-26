شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الجهاز الفنى للاسماعيلى قائمة لاعبيه تحضيرا للقاء الاتحاد السكندرى مساء السبت فى ذهاب دور الــ8 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

القائمة شهدت كل من أسامة إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد بعد غيابهما لفترة طويلة بسبب الإصابة، فيما عاد وجيه عبد الحكيم ومحمد حمدى زكى.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى …

حراسة المرمى.. محمد مجدي – محمد فوزي .

في خط الدفاع.. محمود البدرى – أحمد أيمن – أسامة إبراهيم – إبراهيم أبواليزيد – باهر المحمدي – محمد هاشم.

في خط الوسط.. محمود دونجا – محمد مخلوف – عماد حمدى – محمد بيومي – بيكيتى سيلفا – همام طارق – عبدالرحمن مجدي – محمد حمدى ذكي – محمد صادق.

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في خط الهجوم.. حازم مرسى – محمد الشامى – وجيه عبدالحكيم.

وواصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن برنامج الاعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى السبت المقبل باستاد الإسكندرية، فى ذهاب دور الــ8 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

المران بدأ بمحاضرة فنية عقدها الجهاز الفنى مع اللاعبين سعيا لتحفيزهم من أجل استعادة مسيرة النتائج الإيجابية والخروج من نفق الهزائم ، قبل أن يتم التأكيد على أن تلك الفترة تتطلب جهود مضاعفة من أجل تخطى تلك الكبوة بشكل سريع.

وحرص الجهاز الفنى على تخفيف الحمل التدريبى للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية بمواجهة المقاولون العرب من خلال خوضهم جانب من تدريبات اليوم قبل أن يؤدوا بعدها الاستشفاء فى الثلج من أجل إزالة الارهاق بشكل سريع.

المران الذى شهد حضور “أنوس” عضو اللجنة الفنية ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات تطرق لتدريبات على سرعة التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة ، فضلا عن التسديدات بعيدة المدى.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم خلالها تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية والتى تم ايقافها أكثر من مرة لاصلاح الأخطاء.