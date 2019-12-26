ديفيد بيكهام بملابس بابا نويل يحتفل مع أسرته بالكريسماس.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفل النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام، لاعب منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم، برفقة أسرته بأعياد الكريسماس في المنزل.
لاعب مانشستر يونايتد السابق، تبادل هدايا عيد الميلاد مع أسرته، وظهر مرتديًا قبعة “بابا نويل”، بينما ساعد ابنته الصغيرة فى رسومات عيد الميلاد، والتي رسمت عصا وملابس “سانتا كلوز” متمنية له احتفالات كريسماس سعيدة هذا العام.
مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، زوجة ديفيد بيكهام، شاركت متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام، بصور من الاحتفالات.
بيكهام، ظهر أيضا في صورة جماعيى برفقة أبنائه، كما ظهرت فيكتوريا وهي تلون الرسومات، في جو من المرح للأسرة.
فيكتوريا نشرت عدة لقطات لأطفالها، هاربر ذات الـ8 أعوام مع بابا نويل الذي استضافته أسرة بيكهام في منزلها بلندن، كما شاركت لقطات لهاربر وشقيقيها بروكلين وكروز خلال لحظات فتح هدايا عيد الميلاد.
هدايا الأبناء خلال الاحتفال تضمنت دمى على شكل رجل الثلج، فيما ظهرت فيكتوريا فى لقطات أخرى تعد بسكوت الزنجبيل المعروف في عيد الميلاد، وتزيينه بقطع الشكولاتة بمساعدة ابنتها هاربر.
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