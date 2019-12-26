عدن - ياسمين عبد الله التهامي - MSN يجتمعون من جديد في أوروجواي.. اعرف التفاصيل

الخميس 26 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يجتمع الثلاثي الهجومي الخطير الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار داسيلفا فى مدينة مونتيفيديو الأوروجويانية، حيث يحتفل سواريز وزوجته صوفيا بالبي بذكرى مرور 10 أعوام على زواجهما مع حفل يقام غدا الخميس، وسيكون الثنائي ميسي ونيمار من ضمن 160 ضيفا سيحضرون هذا الحفل.



وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الحفل يقام يوم الخميس في فندق فوسانو الفخم الذى يحتوي على مهبط للطائرات، وعلى بعد حوالي 20 كم من "بونتا ديل إستي" وهو مركز النشاط الاجتماعي أوروجواي، بحضور العديد من الضيوف، وأشارت الصحيفة إلى أن الحفل محاط بسرية كبيرة، حيث لا توجد أى قائمة رسمية بأسماء الحاضرين، وقد طلب من العاملون إغلاق هواتفهم المحمولة وعدم التحدث مع الضيوف.

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وولدت قصة حب سواريز صاحب (32 عاما) وبالبي 30 عامًا في سنوات المراهقة، وقد واجه الثنائي العديد من الصعوبات في بداية علاقتهما حتى تزوجا عام 2009 عندما كان اللاعب في صفوف أياكس أمستردام الهولندي.

لويس وصوفيا لديهما ثلاثة أطفال هم ديلفينا المولودة في عام 2010 ؛ بنيامين في عام 2013 ؛ ولوتارو ، في عام 2018.

وتجمع الثلاثي ميسي وسواريز ونيمار علاقة صداقة كبيرة منذ ان كان البرازيلي في صفوف البارسا قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 في صفقة القرن التى كلفت خزائن الفريق الباريسي 222 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم حتى الآن.

كما يعد الثلاثي أحد أفضل وأخطر الخطوط الهجومية في تاريخ كرة القدم إن لم يكونوا هم الافضل، وهم الذين قادوا البارسا لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2014-15 في عهد المدرب لويس إنريكي، وقد حقق وقتها البارسا 5 بطولات في هذا الموسم.