شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يتوجه للإسكندرية في معسكر مغلق قبل مواجهة زعيم الثغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتجه فى الواحدة ظهر اليوم الخميس فريق الإسماعيلي إلى محافظة الإسكندرية حيث يُقيم هناك معسكر مغلق لمدة 48 ساعة بأحد فنادق الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، فى ذهاب دور الـ8 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال المقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على استاد الإسكندرية، فيما يستضيف استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً، ويسعى الجهاز الفني للإسماعيلي لتحقيق نتيجة ايجابية في لقاء الذهاب لتسهيل مباراة العودة وحسم الصعود للدور قبل النهائي .

وأغلق الإسماعيلي صفحة بطولة الدوري بعد تلقى خسارتين على التوالى ليبدأ الفريق التركيز فى المواجهة المرتقبة مع زعيم الثغر بالبطولة العربية، وحذر الجهاز الفنى بقيادة أدهم السلحدار لاعبى الإسماعيلى من انتقال وتيرة التراجع المحلى لمنافسات البطولة العربية فى المواجهة المرتقبة أمام زعيم الثغر.

واستقر الجهاز الفنى للفريق بقيادة أدهم السلحدار على إعادة محمد فوزى حارس مرمى الدراويش للتشكيل الأساسى للفريق بداية من مواجهة الاتحاد السكندرى، بعد الأخطاء التى ارتكبها محمد مجدى حارس الفريق فى مباراة المقاولون العرب.

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واستقر الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة على قيد محمود البدرى الظهير الأيسر للفريق فى القائمة العربية بعد المستوى الجيد الذى قدمه اللاعب فى مباريات الفريق السابقة، يأتى ذلك فى إطار حرص النادى على تدعيم هذا الجانب قبل مباريات الفريق القادمة بالبطولة.

وهدد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان اللاعبين المقصرين بالتجميد لنهاية الموسم بسبب تراجع النتائج بعد تلقى خسارتين على التوالى أمام الأهلى بهدف دون رد ثم المقاولون العرب بهدفين دون رد.

وتجمد رصيد الدراويش عند النقطة الثالثة عشرة محتلا المركز التاسع بمسابقة الدوري بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف ، وخسر الدراويش 17 نقطة بعد مرور 10 جولات من المسابقة.