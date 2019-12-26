شكرا لقرائتكم باسم مرسي: فيريرا صاحب الفضل في تتويج الزمالك بالدوري ومازلت أحتفظ بحذاء نهائي الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي أن البرازيلي فيريرا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الأسبق صاحب الفضل في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز في الفترة التي تولي فيها المسئولية بخلاف أنه استطاع تغيير شكل النادي للأفضل بعدما أبلغنا أننا نلعب كرة قدم بشكل خاطئ، مشدداً على ان البرازيلي لو استمر في قيادة القلعة البيضاء لحسم بطولة الدوري المصري الممتاز طيلت الفترة الماضية لأنه كان يعتمد على شخصيته القوية ونظامه الذي لم نعتاده من قبل.

أضاف باسم مرسي خلال حواره ببرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت أنه محتفظ بحذاء التي لعب بها مباراة نهائي كأس مصر التي جمعت الزمالك ضد الأهلي وسجل فيها هدفين لأنها مباراة تألق فيها بسبب المدرب البرازيلي الذي منحه تعليمات تسجيل الأهداف بشكل مباشر وجعله في قمة مستواه.

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وتحدث باسم مرسي عن استقالة فيريرا مؤكداً ان اللاعبين لم يتدخلوا في قرار رحيل المدرب لأنه أمر يخص مجلس الإدارة لكن كل ما ي الأمر ان سفره أحزننا بدرجة كبير جداً لأنه كان يتعامل معنا بشكل احترافي ساهم بشكل كبير في الوصول لأعلى درجات من الجاهزية الفنية.

ونفى باسم مرسي تمرده على المنتخب الوطني خلال الفترة التي تولى فيها المدرب السبق هيكتور كوبر المسئولية وقال إنه لم يفكر يوماً في التمارض وأن ما حدث أن إداري الفراعنة طلب منه عدم الذهاب للمستشفي نتيجة وجود جماهير كثيرة أمامها وكان من الصعب التعامل مع الموقف ما جعلني مضطر للعودة الى الفندق والتزام غرفتي حتى استطاع الفريق الفوز بعدها تحاملت على نفسي وقدمت التهنئة للمدرب والجهاز الفني ولا أعم لماذا تم إبعادي من صفوف الفريق حتى الآن.