الارشيف / اخبار الرياضه

دوري أبوظبي للتنس برعاية مبادلة ينطلق في يناير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبوظبي للتنس برعاية مبادلة ينطلق في يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، عن تنظيم دوري أبوظبي للتنس برعاية مبادلة منتصف يناير المقبل، ويختتم بمهرجان احتفالي في شهر إبريل من عام 2020، بإشراف إدارة مدينة زايد ، ورعاية ويلسون، وذلك تحت مظلة اتحاد الإمارات للتنس.
وتقام منافسات الدوري في ملاعب التنس بمدينة زايد الرياضية ونادي أبوظبي الرياضي وفندق راديسون بلو العين، للفئات العمرية تحت 10 و 12 و 14 و 18 سنة، كما يوفر الدوري فرصة المنافسة للفئة العمرية من 18 سنة فما فوق، وذلك بمجموع جوائز 40 ألف درهم، فيما ستتاح الفرصة لأفضل 8 لاعبين في الدوري المشاركة في دورات ماسترز.
كما أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن إطلاق دوري المدارس للتنس برعاية مبادلة أيضاً وبالتعاون مع مدينة زايد الرياضية ووزارة التربية والتعليم، ويرمي البرنامج لتنمية التنس في أبوظبي، وبناء قاعدة صلبة للرياضة في القطاع المدرسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دوري أبوظبي للتنس برعاية مبادلة ينطلق في يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا