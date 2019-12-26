شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبوظبي للتنس برعاية مبادلة ينطلق في يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، عن تنظيم دوري أبوظبي للتنس برعاية مبادلة منتصف يناير المقبل، ويختتم بمهرجان احتفالي في شهر إبريل من عام 2020، بإشراف إدارة مدينة زايد الرياضية، ورعاية ويلسون، وذلك تحت مظلة اتحاد الإمارات للتنس.
وتقام منافسات الدوري في ملاعب التنس بمدينة زايد الرياضية ونادي أبوظبي الرياضي وفندق راديسون بلو العين، للفئات العمرية تحت 10 و 12 و 14 و 18 سنة، كما يوفر الدوري فرصة المنافسة للفئة العمرية من 18 سنة فما فوق، وذلك بمجموع جوائز 40 ألف درهم، فيما ستتاح الفرصة لأفضل 8 لاعبين في الدوري المشاركة في دورات ماسترز.
كما أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن إطلاق دوري المدارس للتنس برعاية مبادلة أيضاً وبالتعاون مع مدينة زايد الرياضية ووزارة التربية والتعليم، ويرمي البرنامج لتنمية رياضة التنس في أبوظبي، وبناء قاعدة صلبة للرياضة في القطاع المدرسي.
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