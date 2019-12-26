سعود بن صقر: خليفة الراعي الأول لتراثنا الوطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، منافسات اليوم الثالث لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن المقام في ميدان «السوان برأس الخيمة 2019» التي خصصت لفئة اللقايا بمسافة 5 كيلومترات.

حضر المنافسات الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، والشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة.

وهنأ صاحب السمو، حاكم رأس الخيمة، الفائزين، متمنياً التوفيق لجميع ملاك الهجن والظفر بالناموس في منافسات المهرجان.

وأكد سموه أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هو الراعي الأول لتراثنا الوطني؛ إذ تأتي مهرجانات الهجن العربية الأصيلة التي تقام سنوياً على مستوى الدولة على رأس اهتماماته، ويعد سموه الداعم الأكبر للمناشط التراثية الشعبية التي تؤكد أصالة أهل الإمارات وعراقة تراثهم، إدراكاً من سموه بأن ماضينا الأصيل الممتدة جذوره في عمق التاريخ، جزء من حاضرنا المزدهر.

وثمن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الاهتمام الذي يحظى به مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية في دورته التاسعة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وما يقدمه من دعم مادي ومعنوي في سبيل إحياء التراث، ومنح مثل هذه التظاهرات التراثية الألق والمكانة المناسبين، بوصفها تعبر عن هويتنا الوطنية وتاريخنا الأصيل سعياً وحرصاً على توصيله إلى الأجيال القادمة.

من جانبه أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية، يعد أحد أهم المهرجانات التراثية على المستوى الخليجي، بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إيماناً من سموه بأهمية إحياء تراث الآباء والأجداد والحفاظ على الموروث الشعبي الإماراتي أمام التقدم والحداثة التي تشهدها دولة الإمارات بشكل متسارع.

وثمن سموه الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضات التراثية بصفة عامة، ولسباقات الهجن على وجه الخصوص.

وقال: «ميدان السوان أصبح منافساً على مستوى الدولة والمنطقة، بما يليق برياضة الآباء واستضافة سباقات الهجن التي يشارك فيها المضمرون من مختلف إمارات الدولة، ومن دول مجلس التعاون، فالسوان أصبح يمثل نقلة مهمة في تاريخ رياضة التراث الأولى، فالجميع الآن أصبحت لديه الرغبة في المشاركة والحضور باستمرار في السباقات».

ورحب سمو ولي عهد رأس الخيمة، بملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي في إمارة رأس الخيمة.