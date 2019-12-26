4 دقائق تكفي شباب الأهلي لمواصلة مشواره في الكأس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

فاز شباب الأهلي على النصر في 4 دقائق شهدت هدفي ليوناردو والمدافع محمد مرزوق، ليعبر إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، ويتابع مشوار الدفاع عن لقبه الذي أحرزه في نسخة الموسم الماضي.

شهدت مباراة القمة في مجملها أفضلية ل«الفرسان»، علاوة على تفوق مدرب شباب الأهلي أروابارينا تكتيكياً على مدرب النصر كرونوسلاف، فيما كان الجناح البرازيلي الطائر ليوناردو داسيلفا الذي يزداد توهجاً في مباراة تلو أخرى الورقة الرابحة لفريقه بسرعته وحركته الدؤوبة واختراقاته التي خلخلت الدفاع النصراوي، الذي لم ينجح في إيقافه، فنال من المرمى بتسديدة قاتلة من ركلة حرة مباشرة قنص بها الشباك الزرقاء.

واعتمد أروابارينا في خطة العبور إلى ربع النهائي على قدرات ليوناردو الذي يواصل التوهج، وتميز بسرعة الانطلاق والروح القتالية العالية طوال المجريات، فمثل إضافة للفريق أسهمت في التأهل.

وتباين الحوار التكتيكي من شوط إلى آخر، حيث غلب على الشوط الأول الأسلوب الدفاعي من الطرفين، بينما شهد الثاني حواراً فنياً بين الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش مدرب النصر، والأرجنتيني أروابارينا الذي استعمل سلاح السرعة في الارتداد من حالة إلى أخرى سواء كانت هجومية أو دفاعية، معتمداً أيضاً على لوفانور هنريكي الذي يقوم بدورين: دفاعي وهجومي خاص في أسلوب أروابارينا.

وتصاعد الحوار التكتيكي بين المدربين عندما قلص نيجريدو الفارق بتسجيله هدف النصر الوحيد 1-2، ليعيد أروابارينا حساباته ويُحكم قبضة الدفاعية التي تكسرت عليها المحاولات النصراوية من أجل التعادل، لتُكتب النهاية السعيدة ل«الفرسان».

وكان لافتاً أن النصر الذي لم يعرف طعم الخسارة في أول 8 مباريات في كافة المسابقات، في عهد المدرب كورنوسلاف، منها فوزه على شباب الأهلي 1-0 في الدوري، سقط في أول اختبارين حاسمين، بعدما خسر أمام الشارقة في لقاء مهم بالدوري قبل أسبوعين، ثم ودع مسابقة الكأس أمام شباب الأهلي.

وعلق الأرجنتيني رودولفو أروابارينا على المباراة بقوله: «سعادتي كبيرة بالفوز وبالمستوى الجيد الذي أدى به اللاعبون المباراة، ولابد من الاستمرار في العمل».

وتابع: «التغييرات أضافت بشكل جيد لأداء الفريق، والتغييرات تسعدني جداً لأن البدلاء يؤدون بشكل جيد يحقق الفائدة للفريق، سواء في التهديف أو خدمة الأداء بوجه عام».

وأكد أروابارينا: «ضغطنا بشكل إيجابي في الشوط الثاني على الرغم من ظهور بعض الإرهاق على اللاعبين، خاصة في أواخر المباراة، اللاعبون كانوا يريدون الضغط طوال الوقت، ولكنني طلبت منهم الهدوء، فيجب توزيع طاقة وجهد اللاعبين، خاصة مع توالي المباريات المضغوطة هذا الشهر».

أخطاء وخسارة

من جهته، قال الكرواتي كرونوسلاف جورسيتش المدير الفني لفريق نادي النصر: «توقعناها مباراة قوية وصعبة وهذا ما شهدناه في الملعب بالفعل».

وعن أسباب الخسارة قال: «خسرنا لأننا ارتكبنا أخطاء أثرت في النتيجة، فعندما نواجه فريقاً بقوة شباب الأهلي بما يضمه من عناصر متميزة من اللاعبين، كان يجب ألا نرتكب أخطاء، لكننا أخطأنا عدة مرات فآلت المباراة إلى هذه النتيجة وخسرنا».

وفي رده على سؤال عما إذا كانت الخسارة تؤثر في وضع الفريق في الدوري قال: «بالتأكيد الخسارة في كرة القدم تخلق نوعاً من الضغوط، لكن الأجواء في النادي إيجابية والفريق قادر على التغلب على هذه الظروف».