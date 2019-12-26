مرتضى منصور: الجن هو من يحدد بطل الدوري المصري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

واصل الزمالك إهدار النقاط بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع مضيفه الإنتاج الحربي بملعب السلام في القاهرة في المرحلة العاشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

وهي المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها الزمالك في تحقيق الفوز حيث خسر أمام طلائع الجيش 2-3 والتعادل مع سموحة سلباً.

وبقي الزمالك رابعاً برصيد 15 نقطة مع مباراة مؤجلة مع غريمه التقليدي الأهلي ستقام في نهاية الدور الأول، وبفارق الأهداف أمام الإنتاج الحربي.

وتواجد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في مدرجات ملعب السلام قبل انطلاق المباراة، متحدياً قرار لجنة الانضباط والأخلاق الذي صدر بإيقافه لثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه (نحو 6300 دولار)، على خلفية تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام جمال الغندور، وحكم مباراة فريقه ضد سموحة في المرحلة التاسعة.

وبعد المباراة، حمل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الجن والسحر مسؤولية التعادل والنتائج السلبية لفريقه.

وقال منصور إن شباك الفرق المنافسة للزمالك مغلقة بالسحر، لذلك تستعصي الشباك على لاعبي الأبيض، وتابع «لاعبونا عندما ينفردون لا يرون المرمى، وكأن شيئاً أعماهم، وهو السحر».

واتهم مرتضى الثلاثي ممدوح عباس الرئيس السابق للزمالك وهاني العتال عضو مجلس إدارة النادي الحالي وسيد عبد الحفيظ مدير النادي الأهلي بعمل السحر للزمالك.

واستطرد مرتضى «للأسف الشديد هذه ليست رياضة، النادي الذي يتعاقد مع ساحر أقوى من النادي الآخر هو الذي يكسب»، مؤكداً «لاعبو الزمالك لم يقصروا على الإطلاق وكانوا رجالاً، ولكن إذا استمر اللعب لمدة 100 عام لن يسجل الفريق هدفاً بسبب السحر».

من جانبه، أكد مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أن مباراة الزمالك كانت صعبة جداً، وأضاف أن فريقه مر بظروف غاية في الصعوبة، موضحًا في المؤتمر الصحفي أن الإنتاج قدم مباراة جيدة في الشوط الأول وكان بإمكانه التسجيل، وشدد على أن فريقه تراجع في الشوط الثاني بسبب الإجهاد، خاصة أن فريقه يخوض مباراة كل 3 أيام، وأوضح أن فريقه سافر الى طنطا وأسوان قبل لقاء الزمالك.

وأكد مختار أن التعادل نتيجة إيجابية في مباراة الزمالك وكان يتطلع لتحقيق الفوز، وأضاف أن مردود باسم مرسي كان جيداً في المباراة رغم عدم التسجيل، لكن لم يحالفه التوفيق وكان محطة جيدة في المباراة، وخبراته كان لها دور.

وأضاف أن تغييراته كانت هجومية من أجل تحقيق الفوز، ولكن غياب التركيز تسبب في عدم تسجيل أهداف وأوضح أن النتيجة أمام الزمالك إيجابية، وأوضح أنه طالب لاعبي الإنتاج باستغلال ظروف الزمالك الصعبة من أجل تحقيق المكسب، ولكن فريقه تراجع في الشوط الثاني خوفاً من استقبال أهداف.

على صعيد آخر، وافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على قيد محمود كهربا لاعب الأهلي الجديد في قائمة الفريق الشتوية بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل.

قال مصدر باللجنة الخماسية، إنه تم التواصل مع الفيفا خلال الفترة الأخيرة، وتم التأكد من عدم وجود كهربا على ذمة أي ناد سواء في مصر أو خارجها، وبالتالي سيتم قيده في قائمة الأهلي في حالة وصول العقود الرسمية من الأهلي أول يناير المقبل.

تابع أن كهربا ليس مقيداً في قائمة الزمالك، كما يتردد وهو ما أكده الفيفا عندما وافق على قيد اللاعب في صفوف أفيش البرتغالي، موضحا أن تعاقد الأهلي مع اللاعب سليم.. وعن البطاقة الدولية للاعب، وقال المصدر: «عندما يأتي الأهلي لقيد اللاعب سنوافق ونخاطب أفيش البرتغالي لإرسال البطاقة الدولية، وإذا أرسلها النادي البرتغالي سنقيد اللاعب فورا، أما إذا لم يرسلها فسنخاطب الفيفا لاستخراج بطاقة مؤقتة جديدة ويكون من حق كهربا اللعب في الأهلي بمجرد وصول البطاقة المؤقتة».