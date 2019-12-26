دي يونج: طريق أوفارمارس كادت تؤدي بي إلى أرسنال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أكد الإسباني خوان لابورتا (57 عاماً) رئيس نادي برشلونة بين عامي 2003-2010 قدرة مدافع الفريق جيرارد بيكيه على تولي منصب رئاسة النادي مستقبلاً وقال: «سأنافس على رئاسة برشلونة في انتخابات 2021، وأرى أن بيكيه سيكون خليفة مناسباً لي، فهو يعرف النادي، وبرشلوني حتى العظم ويملك الشخصية والإرادة المناسبة لهذا العمل وأثبت سلفاً أنه مستعد».

أكد لابورتا أنه سيدخل بقوة في سباق الترشح للرئاسة وقال: «أرى نفسي مرشحاً لرئاسة برشلونة مجدداً، لا أرى أي منافس يعجبني في الساحة وسوف أتقدم بملف ترشحي قبل 6 أشهر.أتابع أخبار برشلونة عن كثب وأعد خطة تطوير».

وعن مستقبل أيقونة البارسا ميسي، قال لابورتا: «أعتقد أنه سيبقى معنا بعض الوقت، هو يدرك أنه يقترب من سن الاعتزال ويعرف جيداً كيف ينقذ نفسه ليقدم أفضل أداء».

وتابع لابورتا الذي كان شاهداً على صعود نجم ميسي في الساحة العالمية: «علينا دائماً تجديد عقد ميسي من الناحية المالية، لأنه يشعر بارتياح أكبر من الناحية الشخصية والرياضية عندما نثمن جهوده».

قوة «البريميرليج»

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وفي سياق متصل، ودع الهولندي فرينكي دي يونج عام 2019 بمقابلة مع صحيفة «دي تيليجراف» الهولندية تحدث فيها نجم أياكس السابق عن موسمه الأول في برشلونة، وقال: «لم أعد مهيمناً على خط وسط الملعب كما كانت الحال في نادي أياكس لكنني أتحسن، لاعب الوسط المهاجم يجب أن يسجل ويصنع أهدافاً أكثر».

وعن زميله في أياكس ماتيس دي ليخت الذي اختار يوفنتوس قال فرينكي دي يونج: «ربما سيلعب في برشلونة على المدى القصير، ذهابه إلى إيطاليا لا يلغي حقيقة أنه سيلعب في برشلونة بعد بضع سنوات. اتخذ دي ليخت قراراً صحيحاً ويلعب بشكل جيد في اليوفي». ووصف فرينكي الدوري الإنجليزي بأنه الأقوى والأسرع وقال: «الليجا كانت فعلاً أقوى في الماضي لكن البريميرليج أصبح قوياً في السنوات الأخيرة. الليجا أفضل من الناحية الفنية، لكن الدوري الممتاز أعلى مستوى من ناحية الضغط».

وأشاد فرينكي بالفريق الحالي لبرشلونة وعبر عن سعادته بلعب دقائق كثيرة وأضاف: «أحب العيش في برشلونة، مدينة أمستردام رائعة، لكن في برشلونة يوجد شاطئ والطقس دافئ والمطاعم جيدة، يمكنك الجلوس في الخارج بشهر ديسمبر ببرشلونة بينما في أمستردام تحتاج إلى قفازات ولا تتحمل البقاء خارجاً مع الثلج والرياح».

وعن أداء الفريق قال: «نحن لا نلعب بشكل سيئ كفريق لكن علينا التحسن، هناك تذبذب في الأداء.أحياناً نكون في قمة مستوانا وأحياناً لا، سمح طول قامتي باختيار المدرب لي في جهة اليسار خصوصاً مع إصابة آرثر».

وعن علاقته مع ميسي قال فرينكي: «يتصرف معي ومع الجميع بشكل طبيعي، هو لا يتكبر ولا يصرخ في غرفة الملابس لأنه أفضل لاعب في العالم بل يتحدث معنا بتواضع».

واعترف فرينكي بخيبة أمله من خروجه مع أياكس أمام توتنهام الموسم الماضي في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا وقال: «فزنا على الريال ويوفنتوس وكنا نستحق لعب النهائي، كابوس الخسارة من توتنهام ظل يلاحقني فترة طويلة».

وعلق فرينكي على حزنه من خروج أياكس على يد فالنسيا في نسخة هذا الموسم وقال: «هم أصدقائي وما زلت أتعاطف معهم».

خطة الماضي

من جهة أخرى، كشف دي يونج، أنه خطط في الماضي للعب في أرسنال الإنجليزي قبل الانتقال إلى برشلونة.

وقال دي يونج:«وضعت لنفسي قائمة بالأندية التي أخطط للعب لها في خطة طويلة الأمد، وهي أياكس ثم أرسنال وأخيراً برشلونة، وقد أطلقت عليها طريق مارك أوفرمارس»، في إشارة إلى الجناح الهولندي الطائر السابق الذي لعب للأندية الثلاثة.

وتابع: «لكن إذا استطعت الذهاب مباشرة من أياكس إلى برشلونة، فأنت في المكان الصحيح الذي تريد أن تكون فيه. لقد حدث الأمر أسرع مما تخيلت».