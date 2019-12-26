تتويج الفائزين في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت، أمس، فعاليات الدورة ال13 من «مهرجان الظفرة 2019»، الذي أقيم بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي؛ وذلك في مدينة زايد بمنطقة الظفرة،على مدى 17 يوماً.

وتقدم اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الاهتمام والدعم الكبيرين اللذين تقدمهما القيادة الرشيدة للفعاليات والمهرجانات التراثية، لاسيما «مهرجان الظفرة». كما تقدم المزروعي بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على المتابعة الحثيثة والمستمرة للفعاليات التي تقام في المنطقة.

وقال المزروعي: إن دعم القيادة الرشيدة والجهود التنظيمية والسمعة الكبيرة التي أضحت تتمتع بها المهرجانات التراثية انعكست جميعها على نجاح مهرجان الظفرة: واستقطاب عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين والسياح إلى منطقة الظفرة التي تتمتع بكافة المقومات السياحية والتراثية والثقافية.

وتوج المزروعي الفائزين في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة 2019 لأشواط التحدي لفئتي المحليات والمجاهيم، بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة.

وأسفرت نتائج شوط التحدي لقايا وايذاع مجاهيم عن فوز الناير لمالكها ساري بلوش براك المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني مهيوبه لمالكها ساري بلوش براك المزروعي، وفي المركز الثالث العسره لمالكها سعيد محسن حمد الفلاحي. وفي شوط التحدي ثنايا وحول مجاهيم فازت هيافه بالمركز الأول لمحمد صالح مجرن العامري، وفي المركز الثاني الصايمه لمالكها سعيد ناصر سعيد سويد المنصوري، وفي المركز الثالث الحاكمة لمالكها محمد صالح مجرن العامري.