الريال وبرشلونة يتقاسمان خسارة أسعار اللاعبين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقاسم ريال مدريد وبرشلونة الخسارة في أسعار نجومهما بقائمة يتصدرها الويلزي جاريث بيل، والبرازيلي فيليب كوتينيو على التوالي بعد إحصاءات جديدة كشفت عن تدني سعرهما في السوق إلى النصف.

ووصل سعر نجم الريال بيل إلى 34 مليون إسترليني، بعدما كان 68 مليون إسترليني العام الماضي، فيما وصل سعر كوتينيو المعار من برشلونة لبايرن ميونيخ إلى 60 مليون إسترليني بعدما كان 120 مليوناً العام الماضي، ونزل سعر ظهير الريال البرازيلي مارسيلو بنسبة 47 مليون إسترليني؛ إذ يصل سعره الآن إلى 17 مليون إسترليني فقط، كما نزل سعر زميله الإسباني ماركو اسونسيو إلى 34 مليون إسترليني بعد إصاباته.

وفي برشلونة نزل سعر الكرواتي ايفان راكيتيتش إلى21 مليون إسترليني (نقص 34 مليون إسترليني عن سعره السابق) ونزل سعر الإسباني سيرجيو بوسكيتس إلى 30 مليون إسترليني بعد خسارة 34 من قيمته السوقية، وخسر صاموئيل أومتيتي 25 مليون إسترليني من سعره أيضاً.