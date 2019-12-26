الهلال في ضيافة الحزم اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يعود الهلال من جديد للعب في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم عندما يحل عند الثامنة و50 دقيقة مساء اليوم ضيفاً على الحزم في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة، التي تشهد ايضاً لقاء الرائد والعدالة.

وكان أزرق العاصمة غاب عن آخر ثلاث جولات لتزامنها مع نهائي دوري أبطال آسيا الذي حقق لقبه على حساب أوراوا الياباني، ومشاركته بعد ذلك في كأس العالم للأندية.

ويحتل الهلال المركز الخامس برصيد 20 نقطة ولكن من 9 مباريات في حين يحتل الحزم المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة،والأخير يطمح لتكرار المفاجآت التي فجرها أمام حامل اللقب النصر ثم الاتحاد، علماً أنه فاز على الهلال في العام الماضي ذهاباً 2-1 .

ويسعى الهلال إلى تجاوز حالة الإرهاق التي يعانيها لاعبوه جراء كثرة المباريات، والعودة بالنقاط الثلاث التي سيتقدم من خلالها في سلم الترتيب قبل خوض مبارياته المؤجلة أمام العدالة والأهلي والفيصلي.

لكن مهمة الهلال الذي يخوض المباراة في غياب قائده البرازيلي كارلوس إدواردو، وسلمان الفرج وسالم الدوسري بداعي الإصابة، لن تكون سهلة أمام الحزم الذي تغلب عليه في عقر داره في الرياض 2-1 الموسم الماضي عندما ألحق به الخسارة الأولى في الدوري بعد 12 مباراة (10 انتصارات وتعادلان).

ويتطلع الحزم الحادي عشر برصيد 14 نقطة، إلى إيقاف مسلسل نزيف النقاط واستعادة نغمة الانتصارات بعد تعثره في مبارياته الثلاث الأخيرة التي خسرها جميعاً أمام الرائد وأبها والفتح.