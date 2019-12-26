إنييستا وماسكيرانو حلم فيرون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قد يعود النجم الإسباني أندريه إنييستا للعب بجوار زميله السابق في برشلونة الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو في حال تقدم سيباستيان فيرون رئيس نادي استوديانتيس الذي يلعب فيه ماسكيرانو بعرض لنادي فيسيل كوبي الياباني. وكان فيرون اشترى ماسكيرانو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لعيون مدربه جابرييل ميليتو مدافع برشلونة الذي حصد لقب أوروبا مع إنييستا وماسكيرانو في 2011 والآن يريد الحصول على إنييستا لاعب كوبي منذ 2018 ليجتمع نجوم البارسا الثلاثة في فريق واحد، وعلق فيرون: «لا نقول إن هناك مفاوضات، لكن توجد مناقشات. التفاوض مع إنييستا يحمس الجمهور سواء تمت الصفقة أم لا».

وعلق الصحفي الأرجنتيني الرياضي نيكولاس لاتيني على التقرير وقال: «يعتقد مسؤولو استوديانتيس أن شراء إنييستا سيكون أكبر صفقة في تاريخ النادي. إنه نجم برشلونة الذي مازال يلعب ومرتبطاً بعقد مع كوبي حتى نهاية العام المقبل، لذا ستطبخ الصفقة على نار هادئة».