شكرا لقرائتكم خبر عن قمة استثنائية بين ليفربول وليستر اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعود ليفربول إلى المنافسة في «البريميرليج»؛ عندما يحل ضيفاً على ليستر سيتي، اليوم الخميس، بملعب كينغ باور في قمة المرحلة ال19 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وغاب ليفربول عن المرحلة ال18؛ بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، التي توجها بإحرازه اللقب، وعلى الرغم من غيابه وتأجيل مباراته أمام وست هام يونايتد، حافظ ليفربول على فارق النقاط ال10 التي تفصله عن مطارده المباشر ليستر سيتي.
ويدخل ليفربول مباراة، الخميس، منتشياً باللقب العالمي، وعينه على مواصلة انطلاقته القوية في الدوري، وتوسيع الفارق بينه وبين ليستر سيتي؛ لتعزيز حظوظه في الظفر بلقبه الذي لم يذق طعمه منذ 30 عاماً.
ويلعب اليوم أيضاً مانشستر يونايتد مع نيوكاسل، وتوتنهام مع برايتون، وتشيلسي مع ساوثمبتون، وبورنموث مع أرسنال، في حين يلعب مانشستر سيتي مع وولفرهامبتون الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر قمة استثنائية بين ليفربول وليستر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.