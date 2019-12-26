قمة استثنائية بين ليفربول وليستر اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعود ليفربول إلى المنافسة في «البريميرليج»؛ عندما يحل ضيفاً على ليستر سيتي، اليوم الخميس، بملعب كينغ باور في قمة المرحلة ال19 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وغاب ليفربول عن المرحلة ال18؛ بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، التي توجها بإحرازه اللقب، وعلى الرغم من غيابه وتأجيل مباراته أمام وست هام يونايتد، حافظ ليفربول على فارق النقاط ال10 التي تفصله عن مطارده المباشر ليستر سيتي.

ويدخل ليفربول مباراة، الخميس، منتشياً باللقب العالمي، وعينه على مواصلة انطلاقته القوية في الدوري، وتوسيع الفارق بينه وبين ليستر سيتي؛ لتعزيز حظوظه في الظفر بلقبه الذي لم يذق طعمه منذ 30 عاماً.

ويلعب اليوم أيضاً مانشستر يونايتد مع نيوكاسل، وتوتنهام مع برايتون، وتشيلسي مع ساوثمبتون، وبورنموث مع أرسنال، في حين يلعب مانشستر سيتي مع وولفرهامبتون الجمعة.