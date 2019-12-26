شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيه أكثر مدافع افتكاكاً للكرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني، إنجازاً جديداً، في تأكيد أنه ليس لاعباً عادياً، وأنه أحد أفضل المدافعين في كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، بعدما أنصفته الإحصاءات.

وحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن بيكيه هو أكثر مدافع في العقد الحالي لبطولة الدوري الإسباني«الليجا»، إكمالًا للتمريرات (18457 تمريرة) وافتكاكاً للكرة (1895 مرة).

وانضم بيكيه إلى برشلونة في 2008،بعدما لعب لفترة قصيرة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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