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الأكاديميات في مدينة دبي الرياضية تعلن برنامج يناير

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مدينة دبي الرياضية، عن برنامجها الرياضي للأكاديميات التابعة لها خلال شهر يناير/ كانون الثاني والذي يحفل بدورات متنوعة، تشجع على بدء العام الجديد بطريقة صحية ونشيطة، عبر باقة متنوعة من البرامج للأطفال والبالغين الراغبين في الحفاظ على لياقتهم وتجربة أفضل مرافق التدريب الرياضية على مستوى المنطقة.
تقدم الأكاديميات الرياضية مجموعة من البرامج المخصصة للأطفال بدءاً من عمر سنة ونصف السنة، بالإضافة إلى العديد من البرامج التي تلبي اهتمامات الكبار، بهدف بناء أسس تنمية المهارات واللياقة البدنية وتعزيز الثقة بالنفس.
وقال فيجاي سجانهار المدير المالي في مدينة دبي الرياضية: «تجسد مدينة دبي الرياضية مجتمعاً داعماً يحتفي بالنجاح خارج الميادين الرياضية وداخلها، ونؤمن بقدرة على جمع الأفراد والثقافات تحت مظلة واحدة أساسها أسلوب الحياة الصحي».
وستفتتح مدارس كرة القدم الإسبانية الموسم الجديد في 5 يناير ضمن موقعين هما أكاديمية مدينة دبي الرياضية لكرة القدم ومدرسة الشويفات الدولية في دبي.
كما توفر مدارس كرة القدم الإسبانية جلسات تدريب كرة القدم للأهالي والبالغين ابتداءً من 13 يناير، وهناك دورة كريكيت.

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