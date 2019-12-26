شكرا لقرائتكم خبر عن ليزيكي تتطلع إلى العودة لملاعب التنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت لاعبة التنس الألمانية سابين ليزيكي، التي سبق لها الوصول إلى نهائي ويمبلدون، أنها تعمل جاهدة لاستعادة لياقتها والعودة إلى الملاعب من جديد، وذلك بعد أن خرجت من المراكز ال500 الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، بعد معاناة مع الإصابات والمرض. وقالت ليزيكي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): «بالطبع تكون في ذهنك بطولة أو بطولتان تود المشاركة فيهما، لكن الأولوية بالنسبة لي أن أعود وأنا لائقة». وأضافت: «أفضل الانتظار لأسبوع أو أسبوعين آخرين، على التعجل في العودة».
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