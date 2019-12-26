اكتمال عقد الفرق المشاركة في النسخة 31 لـ «دولية دبي للسلة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتمل عقد الفرق المشاركة في بطولة دبي الدولية للسلة في نسختها ال 31 لكرة السلة التي ينظمها اتحاد كرة السلة، بالتعاون مع شركة سما لتنظيم الفعاليات، وذلك بعد موافقة الرياضي اللبناني وصيف بطل آسيا وحامل لقب البطولة، وبيروت وصيف العرب، اللذين أبلغا الاتحاد اللبناني للعبة رغبتهما في المشاركة من أجل التنسيق مع الاتحاد الإماراتي والشركة المنظمة.

وذكر الحكم الدولي السابق عوض سامي منظم الحدث، أن الفريقين اللبنانيين تجاوزا كل الصعوبات التي كانت تعترض حضورهما إلى دبي، بسبب تفاقم الوضع في لبنان، وتوقف الدوري المحلي، مما أدى إلى تسريح اللاعبين الأجانب، لافتاً إلى أن الفريقين سيحضران بكامل نجومهما.

وأوضح سامي أن ناديي الاتحاد الحلبي، وأهلي طرابلس الليبي، أبديا رغبتهما في المشاركة أيضاً في البطولة، وبذلك يرتفع العدد إلى 10 فرق هي: منتخب الإمارات، والرياضي، وبيروت، والاتحاد السكندري، والوثبة، والاتحاد السوري، والرادسي التونسي، وسلا المغربي، وأهلي طرابلس الليبي، وفريق ومايتي سبور الفلبيني.

وأكد عوض سامي أن العدد يمكن أن يرتفع إلى 11 فريقاً بانضمام فريق الجامعة الأمريكية في دبي، بحيث توزع هذه الفرق على مجموعتين، وقال إن الجهة المنظمة لكنها فضلت عدم فتح الباب لجميع الفريق لدواع تنظيمية.