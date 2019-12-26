يوفنتوس أسوأ تجربة لأنيلكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف نيكولا أنيلكا، المهاجم الدولي الفرنسي السابق، الفترة التي قضاها في نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بأسوأ تجربة في مسيرته الاحترافية.

ولعب أنيلكا (40 عاماً) الذي اعتزل كرة القدم عام 2015، للعديد من الأندية خلال مسيرته الكروية، حيث ارتدى قمصان باريس سان جيرمان الفرنسي، وأرسنال الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي، وبولتون، وفنربخشة التركي.

وكان أنيلكا وقّع لفريق يوفنتوس قادماً من شنغهاي شينهوا الصيني في يناير/كانون الثاني عام 2013، لكنه لعب ثلاث مباريات فقط، وفشل في تسجيل أي هدف في الموسم الذي توج فيه الفريق بلقب الدوري.

وقال أنيلكا في تصريحات لموقع «توتو يوفي»: «قررت أن أقبل عرض يوفنتوس لأنه فريق عظيم، ولديه تاريخ جيد، وكذلك لأنه يتصدر الدوري الإيطالي». وأضاف: «للأسف، كانت تلك أسوأ تجربة في مسيرتي منذ أن بدأت لعب كرة القدم.