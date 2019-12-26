مهرجان ليوا الدولي 2020 ينطلق اليوم في «تل مرعب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق اليوم فعاليات مهرجان ليوا الدولي في مدينة زايد بمنطقة الظفرة - إمارة أبوظبي «تل مرعب»، والتي تستمر حتى 10 يناير المقبل، وذلك بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي وشراكة استراتيجية مع شركة «أدنوك»، وسط مشاركات دولية عديدة، حرصت على المشاركة في الحدث الرياضي والتراثي الأضخم في المنطقة، وتنطلق الفعاليات بسباق الاستعراض الحر للسيارات في حلبة الاستعراض الخاصة في تل مرعب.

وحرصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على اتخاذ كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإنجاح الفعاليات وخروج المهرجان بالشكل المتميز الذي يلبي طموحات الآلاف من عشاق التحدي والمغامرة والإثارة، وقامت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان بجولة تفقدية صباح أمس في موقع السباقات والفعاليات للوقوف على مدى جاهزية الموقع وحلبات السباق ومناطق تل مرعب لاستقبال الأعداد الكبيرة المتوقعة من الجمهور والزوار والمشاركين للاستمتاع بما يقدمه المهرجان من مسابقات وبرامج متميزة تتسم بالإثارة والقوة والحماس بجانب العديد من الفعاليات التراثية.

وتنطلق اليوم فعاليات المهرجان بسباق الاستعراض الحر الجولة الأولى، وتقام المنافسة على فئتي «إن» و«تي»، وحرصت اللجنة المنظمة على اتخاذ كافة الاشتراطات والمعايير التي تضمن أمن وسلامة المتسابقين، كما أن هناك لجنة فنية تقوم بالإشراف على فحص السيارات وتجهيزاتها قبل بدء المنافسة.