شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة لوزن كيبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الإيطالي جورجينيو نجم تشيلسي عن سر يتعلق بزميله الحارس كيبا، وقال في جلسة مع زميله ماتيو كوفاسيتش: «زاد وزن كيبا بعض الشيء فدفع غرامة مالية، لن ينسى تلك العقوبة أبداً فقد قتلته في الصميم».

من جهته، قال كوفاسيتش عن كيبا: «شخصيته قوية، يمكن أن يصبح مدرباً في المستقبل»، في إشارة أكيدة لواقعة تمرد الحارس الإسباني على قرار مدربه السابق في تشيلسي ساري.

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