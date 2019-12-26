شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري يدرس عروض كأس السوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أمس تكليف محمد فضل عضو لجنة إدارة الاتحاد الحالية، بدراسة العروض المقدمة للاتحاد بشأن تنظيم مباراة كأس السوبر المصري المقررة بين الأهلي والزمالك.

وذكر الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك): «كلفت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الكابتن محمد فضل عضو اللجنة بدراسة العروض المقدمة للاتحاد بشأن تنظيم مباراة السوبر بالتنسيق مع الشركة الراعية للاتحاد (برزينتيشن)، حيث لم يتم البت بشكل نهائي على مكان وموعد المباراة، ومن المقرر أن يعقد الاتحاد مؤتمراً صحفياً للإعلان عما تم التوصل إليه بمجرد الاستقرار على أحد العروض المقدمة».

وتعد العاصمة الإماراتية أبوظبي أكبر المرشحين لاستضافة الكأس السوبر، حيث سبق أن تم تنظيمها مرتين في الإمارات على استاد محمد بن زايد في أبوظبي واستاد هزاع بن زايد في العين.

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