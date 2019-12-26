شكرا لقرائتكم خبر عن لوتارو قد ينتقل لسيتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشعل الأرجنتيني لوتارو مارتينيز (22 عاماً) مهاجم إنتر ميلان التكهنات حول مستقبله بنشر صورة له مع مجموعة أصدقاء، ويرتدي فيها شقيقه قميص مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

وسجل لوتارو 13 هدفاً للإنتر في 22 مباراة هذا الموسم، ويقدر سعره بنحو 84 مليون جنيه إسترليني، ولعب لوتارو 17 مباراة دولية مع المنتخب منذ استدعائه في مارس/آذار 2018 وانتقل للإنتر في صيف 2018 بعقد لخمس سنوات من نادي ريسينج كلوب المحلي.

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