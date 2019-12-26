محمد فضل : سيتم تطبيق الـ «VAR»بداية من الدور الثاني

أكد محمد فضل، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصرية، إن قرارات لجنة الانضباط إلزامية، ولا نتدخل مطلقا في قرارات اللجنة.

وتابع "فضل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اللعيب”، و المذاع عبر فضائية "MBC مصر" :الأندية هي الملزمة بتوفير الاستادات للمباريات ومخاطبة الأمن لحضور الجماهير، مشيرا، أن أعضاء اتحاد الكرة تقوم بمخاطبة بعض الأندية بناء علي خطابات الأمن

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وأختتم "فضل" تصريحاته قائلا : ننتظر موافقة وزارة الشباب والرياضة، لأنها موافقات قانونية ومادية للدخول في المرحلة النهائية، وسيتم تطبيق الفار بداية من الدور الثاني.