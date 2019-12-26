أكد محمد فضل، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصرية، إن قرارات لجنة الانضباط إلزامية، ولا نتدخل مطلقا في قرارات اللجنة.
وتابع "فضل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اللعيب”، و المذاع عبر فضائية "MBC مصر" :الأندية هي الملزمة بتوفير الاستادات للمباريات ومخاطبة الأمن لحضور الجماهير، مشيرا، أن أعضاء اتحاد الكرة تقوم بمخاطبة بعض الأندية بناء علي خطابات الأمن
وأختتم "فضل" تصريحاته قائلا : ننتظر موافقة وزارة الشباب والرياضة، لأنها موافقات قانونية ومادية للدخول في المرحلة النهائية، وسيتم تطبيق الفار بداية من الدور الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فضل : سيتم تطبيق الـ «VAR»بداية من الدور الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.