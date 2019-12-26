إيهاب الخطيب : صالح جمعة وحسين السيد خارج اهتمامات فايلر

أكد إيهاب الخطيب، الناقد الرياضي ، عن وجود عروض مقدمة للاعب النادي الأهلي "صالح جمعة" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتحديدا من نادي إنبي، ولكن اللاعب رفض الانتقال.

وتابع "الخطيب" خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" : صالح جمعة وحسين السيد خارج اهتمامات رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي في الفترة المقبلة, وربما ربما يخرج "صالح" من النادي الأهلي في حالة تلقيه عرض خارجي من دول الخليج