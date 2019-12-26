مرتضى منصور يتسبب في خصم 3 نقاط من الزمالك بعد مباراة الإنتاج الحربي





تعتزم لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بإصرار كبير على خصم 3 نقاط من رصيد الزمالك ببطولة الدوري المصري الموسم الجاري، وذلك بعد التواصل مع العديد من المسؤولين باللجنة الخماسية المعنية بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

أكد إيهاب الخطيب، مدير تحرير القسم الرياضي بجريدة "الوطن"، أن السبب الرئيسي في ذلك نظرًا لتواجد رئيس النادي الأبيض مساء أمس الثلاثاء، بمدرجات ملعب "السلام" الذي استضاف مواجهة الزمالك والإنتاج الحربي، وذلك على الرغم من قيام لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم بتوقيع عقوبة بمنع رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات، وتغريمه 100 ألف جنيه، لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.

وخالف رئيس نادي الزمالك بذلك لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد حضوره مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي، خاصة المادة 30 من لوائح لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، والتي توجب على الاتحاد المصري لكرة القدم حال مخالفتها، توقيع عقوبة المنع من مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم وفقًا لما تحدده لجنة الانضباط والأخلاق بحق رئيس النادي الأبيض.

نص القانون

ونصت المادة رقم 30 من اللوائح الخاصة بلجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم على أنه في حال عدم تنفيذ القرارات الصادرة من كافة لجان الاتحاد في الوقت المحدد لها توقع على الشخص الطبيعي عقوبة المنع من أي نشاط يتعلق بكرة القدم، وفقًا لما تحدده اللجنة، وتوقع على الأندية عقوبة الخصم من النقاط أو الهبوط إلى القسم الأدنى، وهي العقوبات التي تنتظر العملاق الأبيض بعد حضور رئيسه مواجهة الإنتاج.

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وأشار "الخطيب" إلى أنه بموجب تلك المادة فإن نادي الزمالك مهدد بخصم 3 نقاط من رصيده ببطولة الدوري الموسم الجاري بعد مخالفة قرارات لجنة الانضباط والأخلاق الأخيرة من جانب رئيس الزمالك، بالإضافة إلى إصدار عقوبة مالية مضاعفة على النادي الأبيض بعدما ضرب رئيس القلعة البيضاء بقرار لجنة الانضباط عرض الحائط، وأنها سوف تعقد اجتماعًا حاسمًا خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل إصدار قرار بشأن تلك الواقعة.

وأضاف "الخطيب": "كان لزامًا على مراقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربي عدم السماح ببدء المباراة لحين تنفيذ قرار لجنة الانضباط والأخلاق الأخير".

وتابع "الخطيب" حديثه قائلًا: "قرارات لجنة الانضباط والأخلاق محصنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد المصري أيضًا، واللجنة لديها إصرار كبير على مضاعفة العقوبات على نادي الزمالك بعد مخالفة قراراتها الأخيرة".

وأكمل "الخطيب": "رئيس نادي الزمالك أيضًا أعلن الجميع بعلمه بقرار الإيقاف، وفي هذا الحالة لن يكون قادرًا بعد ذلك على نفي علمه بقرار إيقافه من قبل لجنة الانضباط".

وأضاف "الخطيب": "النيجيري إيليكي، مهاجم لوزيرن السويسري، بات الأقرب لتدعيم هجوم الأهلي في يناير، وذلك بعد موافقة ناديه على رحيله للأهلي، ولا يتبق فقط سوى الحديث عن الجوانب المالية الخاصة بتلك الصفقة بين إدارتي الأهلي ولوزيرن، وفايلر لديه تصميم كبير على ضم اللاعب".

واختتم "الخطيب" حديثه، قائلًا: إدارة الزمالك تسعى لقطع إعارة معروف يوسف، من المقاولون العرب في يناير، لرغبة كارتيرون في عودته من جديد، وفي حال عدم نجاح إدارة الأبيض في ضمه من جديد فإن الأقرب هو عودة كاسونجو من جديد للمشاركة في مباريات الأبيض".