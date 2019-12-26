شكرا لقرائتكم خبر عن بلاتينيوم يصل القاهرة فجر اليوم لمواجهة الأهلي بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل فريق بلاتينيوم الزيمبابوي القاهرة فجر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويخوض بلاتينيوم الزيمبابوي تدريباته مرتين في القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي القادمة، وأطمأن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة فريق بلاتينيوم الزيمبابوي ، وحرص عبد الحفيظ وعدلي على التواصل مع سفارة زيمبابوي في القاهرة؛ لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق الضيف وإقامته بالقاهرة، ومواعيد تدريباته، وغيرها من الأمور التنسيقية .

كما تواصل عبد الحفيظ وعدلي مع محمد مصطفى فهمي، سفير مصر في زيمبابوي؛ من أجل الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة ببعثة بلاتينيوم الزيمبابوي، في إطار التعاون بين الناديين وتطبيقا لسياسة المعاملة بالمثل قبل لقاء العودة في زيمبابوي الشهر المقبل.

وكان محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي قد اكد أن الجهات الأمنية، وافقت بشكل رسمي، على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي المقرر لها في الساعة التاسعة مساء السبت المقبل بملعب استاد السلام، بلاتينيو ستارز ضمن الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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وقال مرجان "تلقينا خطاباً رسميا من الجهات الأمنية بالموافقة على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وبلاتينيوم ، وتابع "من المقرر أن أن تتولى شركة تذكرتي بيع تذاكر الدخول الخاصة بالمباراة".

والجدير بالذكر، أن الأهلي يمتلك 3 نقاط بالمركز الثاني بترتيب المجموعة بالتساوي مع الهلال السوداني، بينما يتزيل بلاتينيوم ترتيب المجموعة بدون نقاط، ويتصدر النجم الساحلي التونسي الترتيب بـ6 نقاط.

وأغلق الاهلي ملف بطولة الدوري عقب الفوز على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت مساء الاثنين الماضي على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز والتى أستعاد الفريق بعدها قمة الدوري برصيد 24 نقطة من 8 مباريات.