شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرفض الراحة ويبدأ اليوم الاستعداد لموقعة بيراميدز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد بورسعيد، تدريباته استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، في نسختها السابعة عشر والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد الاسكندرية.



كان إيهاب جلال المدير الفني للفريق قد حرص على الاجتماع بلاعبيه عقب نهاية مباراة أمس أمام فريق طلائع الجيش والتي انتهت بفوز النسور الخضر بهدف للاشئ سجله أحمد ياسر ، مطالبًا اياهم بغلق صفحة الملف المحلي مؤقتًا والتركيز في مباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز بالكونفيدرالية وهي المباراة التي تجمع بين متصدري المجموعة ، حيث يحتل بيراميدز المركز الأول برصيد ست نقاط من مباراتين بفارق الأهداف فقط عن فريق المصري الذي يحل في المركز الثاني.

واستعاد فريق المصرى البورسعيدى ذاكرة الانتصارات على حساب طلائع الجيش بعدما حقق فوزا مثيرا بهدف مقابل للاشئ أحرزه أحمد ياسر صانع ألعاب الفريق البورسعيدى فى الدقيقة 38 من عمر اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد السويس ضمن فاعليات الجولة العاشرة للدورى ليرتفع رصيد النادى الساحلى إلى 11 نقطة ويقفز للمركز العاشر ، بينما تجمد رصيد الطلائع عند 7 نقاط فى المركز السادس عشر .