المصرى يرفض الراحة ويبدأ اليوم الاستعداد لموقعة بيراميدز بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد بورسعيد، تدريباته استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، في نسختها السابعة عشر والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد الاسكندرية.
كان إيهاب جلال المدير الفني للفريق قد حرص على الاجتماع بلاعبيه عقب نهاية مباراة أمس أمام فريق طلائع الجيش والتي انتهت بفوز النسور الخضر بهدف للاشئ سجله أحمد ياسر ، مطالبًا اياهم بغلق صفحة الملف المحلي مؤقتًا والتركيز في مباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز بالكونفيدرالية وهي المباراة التي تجمع بين متصدري المجموعة ، حيث يحتل بيراميدز المركز الأول برصيد ست نقاط من مباراتين بفارق الأهداف فقط عن فريق المصري الذي يحل في المركز الثاني.
واستعاد فريق المصرى البورسعيدى ذاكرة الانتصارات على حساب طلائع الجيش بعدما حقق فوزا مثيرا بهدف مقابل للاشئ أحرزه أحمد ياسر صانع ألعاب الفريق البورسعيدى فى الدقيقة 38 من عمر اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد السويس ضمن فاعليات الجولة العاشرة للدورى ليرتفع رصيد النادى الساحلى إلى 11 نقطة ويقفز للمركز العاشر ، بينما تجمد رصيد الطلائع عند 7 نقاط فى المركز السادس عشر .
وبدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من أحمد مسعود فى حراسة المرمى ، امامه الرباعى حسن على وإسلام ابو سليمة ومحمود حمد ومحمد كمال عبد الواحد فى الخط الخلفى ، وإيزى إيميكا وإسلام عطية وسعيدو صنبورى واحمد ياسر وفى الهجوم مفتاح طقطق وأوستن اموتو .
بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من محمد بسام فى حراسة المرمى ، أمامه الرباعى محمد ناصف وعلى الفيل واحمد علاء وأحمد سمير ، وفى الوسط فرانك ستيفن ومهند لاشين وإسلام سرى وكريم طارق ، وفى الهجوم تالا نداى وناصر منسى .
وبهذه النتيجة يحتل المصري البورسعيدي المركز العاشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى اثنين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه مباراة مؤجلة.
بينما يحتل طلائع الجيش المركز السادي عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 11 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة،
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