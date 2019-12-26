شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العاطي يغيب عن دجلة امام الطلائع للإيقاف.. وإشاعة لتحديد إصابة مروان حمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز الفنى لفريق وادي دجلة بقيادة اليوناني تاكيس جونيس، حصول محمد عبد العاطي لاعب وسط الفريق على البطاقة الحمراء "طرد" عقب حصوله علي البطاقة الصفراء الثانية بعد انتهاء مواجهة بيراميدز التي جمعتهما أمس الأربعا، حيث أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية وبعدها الكارت الأحمر خلال دخول اللاعبين غرف خلع الملابس.

كما يخضع مروان حمدى مهاجم وادي دجلة للأشاعة صباح اليوم من أجل تحديد حجم اصابته التي تعرض لها بعد 10 دقائق فى مواجهة بيراميدز، ويعد التشخيص المبدئي لإصابة اللاعب بشد فى العضلة الخلفية ومن المتوقع أن يصل لمزق فى العضلة، إلا أن الأشاعة ستحدد حجمها ومدة غيابه.

وحقق بيراميدز فوزًا غاليًا على وادى دجلة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأربعاء على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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أحرز عبد الله السعيد هدف فوز بيراميدز من ركلة جزاء فى الدقيقة 75، ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق بيراميدز تحت قيادة "زيزو" بعد رحيل الفرنسى سبستيان ديسابر، الذى لم يحقق الفوز فى أخر 3 مواجهات بالدورى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 16 محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 6 ويقع فى المركز الأخير بالجدول بعد أن لعب 10 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفًا.