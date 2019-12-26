شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تفقد حقيبة الأحذية فى رحلة من أثيوبيا إلى زامبيا والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت الحقيقة التي فقدتها بعثة الزمالك هي حقيبة الأحذية الخاصة باللاعبين أثناء رحلة الفريق من أثيوبيا إلى زامبيا استعدادا لخوض المباراة، وهو ما تسبب فى ظهور عمر السعيد، مهاجم الأبيض، مرتديًا "شبشب" أثناء نزوله للمران، كما ظهر عدد من اللاعبين بأحذية عادية وليست أحذية تدريبات.
وعمل القائمين على بعثة الزمالك التى يترأسها هاني زادة، على التحرك سريعًا من أجل تحرير محضر بالواقعة فى المطار، وفى حالة عدم استرجاع هذه الحقيبة اليوم، ستقوم إدارة البعثة بشراء أحذية جديدة للاعبين من أجل خوض التدريبات الخاصة بالاستعدادات لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى.
وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا أمام الإنتاج الحربي فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، وهو ما أدى إلى تراجع ترتيب الفريق فى جدول ترتيب المسابقة ليحتل المركز السادس بعدما حصد 15 نقطة حتى الآن.
يذكر، أن الزمالك يحتل المركز الثانى فى المجموعة الأولى بالبطولة الإفريقية برصيد 3 نقاط، فيما يحتل مازيمبى المركز الأول برصيد 6 نقاط، ويتواجد زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى جاء فى المركز الرابع برصيد نقطة أيضًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الزمالك تفقد حقيبة الأحذية فى رحلة من أثيوبيا إلى زامبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.