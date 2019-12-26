شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت معاناة محمد شريف من شد في الخلفية ويغيب 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة التي أجراها محمد شريف صانع العاب الأهلي المعار لإنبي معاناته من شد في العضلة الخلفية وهي الإصابة التي تحتاج لـ10 أيام للتعافي منها والعودة من جديد لتدريبات ومباريات الفريق البترولي.

وسادت حالة من الارتياح داخل صفوف انبي، خاصة وأنه كان هناك شك بأن اللاعب تعرض لتمزق في العضلة وهو ما نفته الأشعة التي أجراها جناح الأهلي المعار لإنبي.

وتعرض محمد شريف مهاجم الأهلي المعار لإنبي لإصابة قوية على مستوى العضلة الخلفية، خلال مباراة الفريق البترولي لحرس الحدود التي أقيمت أمس الأربعاء ببطولة الدوري العام.

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وتلقى محمد شريف اتصالاً من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي للاطمئنان عليه، خاصة وأنه مرشح بقوة للعودة للأهلي بنهاية الموسم الجاري في ظل المستوى المتميز الذي يقدمه مع انبي هذا الموسم، وتعادل فريقا إنبى وحرس الحدود سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما أمس باستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس فى إطار فاعليات الجولة العاشرة للدورى ، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع المارد البترولى رصيده إلى 14 نقطة فى المركز السابع لجدول المسابقة ، بينما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 11 نقطة فى المركز العاشر ، فى لقاء متوسط المستوى فشل فيه الفريقان فى السيطرة على منطقة المناورات ولم تسنح أى فرص على المرميين باستثناء بعض الكرات من جانب عبد اللطيف جريندو مهاجم حرس الحدود الذى بذل مجهودا كبيرا فى منطقة الوسط قابله دفاع محكم من المارد البترولى عن طريق رامى صبرى وأسامة جلال ، فى المقابل لم يظهر محمد شريف مهاجم إنبى الذى ينافس على لقب هداف الدورى فى الموسم الحالى بأى خطورة على مرمى احمد السعدنى حارس مرمى الحدود ، وقد أشهر حكم المباراة الكارت الاحمر فى وجه حامد محمد لاعب الحدود لحصوله على إنذارين .