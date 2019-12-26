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رياضة | اتحاد جدة يخطط لضم نجم الزمالك لتعيوض صفقة حجازي

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أوضحت تقارير سعودية خلال الأيام القليلة الماضية، عن رغبة نادي الاتحاد في التعاقد مع محمود علاء مدافع الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان قد شارك محمود علاء مع الزمالك في 8 مباريات خلال الموسم الحالي وسجل خلالها هدفين.

ونوهت صحيفة المدينة إلي أن الاتحاد يسعى للتعاقد مع محمود علاء وذلك بعد تعثر المفاوضات مع أحمد حجازي مدافع وست بروميتش.

وتعثرت مفاوضات اتحاد جدة مع حجازي بسبب رفض سلافين بيليتش المدير الفني الحالي لوست بروميتش والسابق للنادي السعودي لرحيل مدافع الأهلي الأسبق.

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