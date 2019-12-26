رياضة | فان دايك يُثير الجدل.. ويفضل ساديو ماني على صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان دايك يُثير الجدل.. ويفضل ساديو ماني على صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن الأفضل بين الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني زميليه في فريق الريدز.

وأجاب "فان دايك" على هذا السؤال الصعب كما وصفه في تصريحاته لقناة "الكأس" الفضائية: " لا أحب اختيار الأفضل بين محمد صلاح وساديو ماني، ولكن إذا كان على اختيار أحدهما الآن، سوف أختار السنغالي ماني لأننا لعبنا سويًا فترة طويلة داخل ليفربول".

وأشاد المدافع الهولندي، بمدربه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، وأكد أنه مدرب مميز يهتم بجميع لاعبي الفريق بشكل خاص، ويبذل الكثير من الجهد لتطوير اللاعبين، مشيرًا إلي أن لاعبي الفريق يحاولون مساعدته بتقديم الأداء الأفضل دائمًا.

Advertisements

أما عن أصعب فريق ومهاجم واجهه خلال مسيرته مع ليفربول قال: " مانشستر سيتي أصعب فريق واجهته مع ليفربول، بينما الارجنتيني أجويرو أصعب مهاجم لعبت ضده".

وفي ختام حديثه، أكد "فان دايك" أنه لم يفكر أبدًا في تغيير مركزه كـ"مدافع" منذ بداية مشواره الكروي.

فيرجيل فان دايك يقدم مستويات رائعة رفقة فريق ليفربول في الفترة الحالية، ونجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع الريدز، وحصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، كما حصل على "وصافة" البريميرليج مع الليفر الموسم الماضي.

يذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الانجليزي حاليًا برصيد 49 نقطة.