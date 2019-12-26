رياضة | مجزرة في آرسنال.. الاستغناء عن 5 لاعبين من ضمنهم نجم الجانرز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجزرة في آرسنال.. الاستغناء عن 5 لاعبين من ضمنهم نجم الجانرز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن المدرب الإسباني الجديد لنادي أرسنال الإنجليزي ميكيل أرتيتا، سيقوم بثورة شاملة في الفريق خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقريرها الصادر اليوم، أن أرتيتا سيعمل على تقليل رواتب لاعبي الفريق، من أجل توفير بعض الأموال، ثم القيام بشراء صفقات جديدة، يستطيع من خلالها مدرب مانشستر سيتي السابق بدء مشروعه الجديد رفقة أرسنال.

ويسعى بعض لاعبي الفريق، وعلى رأسهم السويسري جرانيت تشاكا والجابوني بيير إيمريك أوباميانج والفرنسي ألسكندر لاكازيت للرحيل عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

ومن المتوقع ألا يعارض أرتيتا مسألة رحيل هؤلاء اللاعبين، في ظل الأجور المرتفعة التي يتقاضونها، بالإضافة لبعض الأزمات التي إفتعلها هؤلاء اللاعبين.

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ويتقاضى الألماني مسعود أوزيل 350 ألف جنيه إسترليني إسبوعياً، مقابل 200 ألف جنيه للجابوني أوباميانج و182 ألف جنيه للفرنسي لاكازيت، ومبلغ 140 ألف جنيه إسترليني إسبوعياً لصفقة الفريق الجديدة نيكولاس بيبي.

كما يريد الفريق الإستغناء عن الظهير الأيسر البوسني سياد كولاسيناك، والذي يتقاضى 100 ألف جنيه إسبوعياً، بالإضافة لسعى الإدارة التخلص من جرانيت تشاكا، المطلوب بقوة في الدوري الألماني.

ويتنافس ريال مدريد وبرشلونة على ضم هداف الفريق وقائده الحالي بيير إيمريك أوباميانج، الذي رفض تمديد تعاقده مع الفريق في وقت سابق.

وسيبدأ أرتيتا مشواره رسمياً مع الجانرز غداً الخميس في مباريات البوكسينج داي، حينما يحل ضيفاً على بورنموث في ملعب فيتاليتي.