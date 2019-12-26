رياضة | عام 2019 وش السعد على محمد صلاح

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نجح لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في كتابة التاريخ مع فريقه خلال عام 2019 حيث استطاع أن يحقق لقب دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلي السوبر الأوربي و كأس العالم للأندية ليصبح نادي ليفربول اول نادي في إنجلترا يحقق ثلاث الألقاب قارية في موسم واحد.

عام 2019 وش السعد علي محمد صلاح.. تعرف على ما قدمه لاعب منتخبنا الوطني خلال هذا العام :

قدم لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي أداء أكثر من رائع خلال عام 2019 حيث نجح في تحقيق جائزة الحذاء الذهبي كهداف بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد أن سجل 22 هدفا مع فريقه ليفربول رفقة زميله في الفريق اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني والمهاجم الدولي الجابوني أوباميانج لاعب نادي آرسنال واحتل اللاعب الدولي المصري المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية مع فريقه ليفربول.

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ونجح مهاجم منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول في تسجيل 5 أهداف في بطولة دروي أبطال أوروبا لموسم 2019 أكثر من اي لاعب آخر في فريقه الإنجليزي الذي توج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد أن فاز على حساب نظيره نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد منتصف شهر يوليو الماضي.

واستطاع لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في تحقيق بطولة كأس السوبر الأوربي مع فريقه ليفربول الإنجليزي بعد الفوز على حساب نظيره نادي تشيلسي الإنجليزي بطل الدوري الاوربي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب فودافون بارك الدولي بمدينة اسطنبول بالإضافة لتحقيق بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة لأول مرة في تاريخ النادي الإنجليزي بعد ان فاز علي حساب نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بنتيجة هدف مقابل لاشئ في المباراة النهائية ونجح لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح الفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة والحصول علي جائزة علي بابا من الشراكة الراعية لبطولة مونديال الأندية قطر 2019.

بينما فشل المهاجم الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول في تحقيق بطولة كأس الدرع الخيرية حيث خسر نادي ليفربول بركلات الترجيح أمام نظيره فريق مانشستر سيتي بالمباراة التي جمعت بين الفريقين في أغسطس الماضي علي ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن بالإضافة إلى الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر بعد الخسارة من منتخب جنوب أفريقيا في دور ثمن النهائي ونجح صلاح في تسجيل هدفين فقط في البطولة القارية.

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح يحتل حاليا قائمة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 18 جولة ونجح في الصعود لدور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا حيث نجح اللاعب الدولي المصري تسجيل 9 أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلي 4 أهداف ببطولة دروي أبطال أوروبا.