رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يُحدد أول الراحلين في يناير ويحسم صفقة مؤثرة في الميركاتو والقرار النهائي يصدر بشأن حكيمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يُحدد أول الراحلين في يناير ويحسم صفقة مؤثرة في الميركاتو والقرار النهائي يصدر بشأن حكيمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 25 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تخطيط إدارة الملكي للاستغناء عن إيسكو نجم الفريق من أجل تدعيم صفقة الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- توتنهام مستعد لضم نجم ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إنجليزية بأن إدارة توتنهام الإنجليزي مستعد لدفع مبلغ كبير من أجل التعاقد مع رافائيل فاران نجم ريال مدريد.

وأوضحت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن إدارة توتنهام مستعدة لدفع مبلغ 80 مليون يورو من أجل الفوز بخدمات قلب الدفاع الدولي الفرنسي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هو الذي جاء بفاران إلى ريال مدريد عام 2011 ويسعى لضمه إلى فريقه.

وكشفت التقارير أن توتنهام يعاني من مشاكل عديدة في خط الدفاع في هذا الموسم.

أخبار ريال مدريد اليوم

- ريال مدريد يقترب من أولى صفقاته الشتوية وإيسكو الضحية

أفادت صحيفة إكسبريس البريطانية، أن النادي الملكي بات قاب قوسين أو أدنى من ضم صانع الألعاب الدانماركي الدولي ونجم نادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي كريستيان إيركسين، في الميركاتو المقبل.

وأضافت إكسبريس أن موقف إيركسين من الإنضمام لريال مدريد متوقف على بيع الدولي الإسباني إيسكو، المطلوب من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وكان النادي اللندني قد طلب ضم إيسكو رسمياً منذ أيام قليلة، مقابل مبلغ 44 مليون جنيه إسترليني.

وتنتظر إدارة الميرنجي بيع إيسكو، لتمويل صفقة إيركسن، في ظل صعوبة ضخ أموال إضافية لضم لاعبين جدد، لكي لا يتم وضع الفريق تحت طائلة قوانين اللعب المالي النظيف.

- ريد بول سالزبورج يحدد قيمة الاستغناء عن نجمه

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن صفقة النرويجي ايرلينج هالاند صاحب الـ 19 عامًا هدف ريال مدريد قد تصل قيمتها إلي 80 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن مينو رايولا، وكيل اللاعب، سيحصل على عمولة قدرها 15 مليون يورو، بالإضافة لحتمية دفع مبلغ نقدي قدره 8 ملايين يورو، فضلًا عن 35 مليون يورو كراتب للمهاجم الشاب، على مدار 4 سنوات.

وأشارت إلى أن النادي الذي يرغب في التعاقد مع هالاند" عليه دفع 22 مليون يورو ايضًا لفريق سالزبورج النمساوي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

- ريال مدريد يقرر عودة أشرف حكيمي من صفوف دورتموند

قالت صحيفة آس الإسبانية أن ادارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس النادي قررت عدم بقاء اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي في صفوف نادي بروسيا دورتموند الألماني و سيعيده إلى الفريق بمجرد نهاية الموسم الجاري وأن قيمة اللاعب الدولي المغربي في سوق الانتقالات ارتفعت بشكل واضح من 5 مليون يورو إلى 45 مليون يورو بعد موسمين فقط في صفوف نادي بروسيا دورتموند الألماني وهذا ادي الي ان ادارة نادي ريال مدريد الإسباني رفض عرضا لنظيره الألماني بوروسيا دورتموند في الصفقة المطلوبة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لضم النجم الدولي المغربي.

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نشرة أخبار ريال مدريد الآن

- يوفنتوس يقترب من ضم مهدف ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

قالت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية الشهيرة ان نادي يوفنتوس تمكن من الفوز بخدمات اللاعب الدولي النرويجي هالاند لاعب نادي ريد بول سالزبورج النمساوي حيث قدم مبلغ قدره 30 مليون يورو من أجل إحضاره الى صفوف السيدة العجوز.

وأضافت الصحيفة الإيطالية الشهيرة أن المهاجم الدولي النرويجي الشاب لاعب نادي ريد بول سالزبورج النمساوي سيوقع على عقد مدته خمس سنوات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بقيمة 3.5 مليون يورو لكل موسم بالإضافة إلى مكافآت والانضمام لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

- الكشف عن موعد حسم صفقة القرن في ريال مدريد

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن ريال مدريد سيحاول ضم مبابي خلال الصيف المقبل، إلا أنه قد يتعين على فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في الانتظار حتى صيف 2021، لضم مهاجم باريس سان جيرمان.

وواصلت الصحيفة الإسبانية، أن مستقبل مبابي سيكون محطًا للكثير من التقارير والشائعات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما بات الأولوية الأولى لدى إدارة ريال مدريد في خططها لتدعيم خط هجوم الفريق خلال نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكملت الصحيفة، أن إدارة باريس سان جيرمان لن تٌفرط في خدمات اللاعب بنهاية الموسم الحالي، حيث يعتبر مسؤولو باريس أن مبابي هو القطعة الأبرز في مشروع النادي خلال الأعوام المقبلة، علمًا بان عقد اللاعب ينتهي في 2022.

- مورينيو يريد إعادة الشراكة مع نجم ريال مدريد

ذكرت تقارير إنجليزية اليوم، أن المير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام النجليزي، يخطط لضم المدافع الدولي الفرنسي رافائيل فاران، نجم دفاع فريق ريال مدريد الإسباني.

وأفادت "ديلي ستار" البريطانية، أن مورينيو يريد إعادة الشراكة مع الدولي الفرنسي، من أجل تقوية الخط الخلفي لنادي توتنهام.

كما ذكرت شبكة "ألديسمارك" الإسبانية، أن فاران على رأس القائمة المطلوبة من مدرب ريال مدريد السابق في يناير المقبل.

وأضافت الشبكة أن توتنهام سيتقدم بعرض لإدارة ريال مدريد، قيمته 69 مليون جنيه إسترليني، لضم صاحب الـ 26 عاماً

ملخص أخبار ريال مدريد اليوم

- نجم ريال مدريد إلى تشيلسي في يناير

أفادت صحيفة الإنجليزية "The Mirror" ، يبدو أن هذا أدى إلى استعداد ريال مدريد للاستفادة من صانع الألعاب في يناير.

وإدراكًا من أن تشيلسي لديه أموال لإنفاقه بعد بيع عدن هازارد ، يقال إن لوس بلانكوس قد طلب من البلوز ما إذا كانوا يرغبون في إضافة منتخب إسبانيا الدولي إلى تشكيلة الفريق.

إذا نجح ريال مدريد في فراق طرق مع إيسكو ، فسيستخدمون الأموال على ما يبدو لإكمال صفقة مع كريستيان إريكسن من توتنهام هوتسبر.

ويعتبر أيضا بيب جوارديولا ، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ، هو أيضاً معجب بإيسكو على المدى الطويل ويرغب في التعاقد معه.