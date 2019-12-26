رياضة | محمد صلاح يحتفل بالكريسماس رفقة زوجته وابنته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يحتفل بالكريسماس رفقة زوجته وابنته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح اليوم الأربعاء بالكريسماس رفقة زوجته وابنته "مكة" عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قبل السفر إلى مدينة ليستر لمواجهة نادي ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق ليستر سيتي يوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة بالتوقيت العالمي جرينتش علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر.

وتذاع المباراة بين نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق ليستر سيتي يوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في الشهر الأوسط بتعليق المعلق التونسي رؤوف خليف.

يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح يدخل المباراة وهو في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " ويرغب في الفوز وتحقيق الثلاث نقاط للأنفراد بصدارة ترتيب البطولة الإنجليزية بينما يدخل نادي ليستر سيتي المباراة وهو في وصافة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ويسعي لاستغلال عامل الأرض والجمهور للفوز بالمباراة والحصول علي الثلاث نقاط لتقليص الفارق مع المتصدر ليفربول.